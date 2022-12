Netflix | dicembre 2022 | le novità in catalogo per film e serie TV

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sunelsi aggiungono numeroseanche per Natale e le Feste. Da segnalare, tra leTV, la seconda stagione del survival game sudcoreano Alice in Borderland, laThe Recruit con Noah Centineo e il prequel The Witcher: Blood Origin. Nella sezione, occhi puntati sull’attesissimo sequel di Knives Out, intitolato Glass Onion – Knives Out e sul Pinocchio di Guillermo Del Toro. Infine, vi segnaliamo Rumore Bianco del regista Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig, basato sull’omonimo libro “Rumore Bianco” di Don DeLillo.TV OriginaliHot Skull – Mini– disponibile dal 2L’estate in cui imparammo a ...

Libero Magazine

Serie TV Harry & Meghan, arriva il trailer della docuserie, ecco tutto quello che sappiamo Di Alessandra Chiaradia - 12022 7 Quasi tre anni dopo essersi ritirati dagli incarichi reali, il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a ...ha presentato il trailer della seconda stagione che si dividerà in due parti, i primi nove episodi arriveranno il 2, mentre la restante metà arriverà nel 2023. Il filmato si sforza ... Netflix, i migliori film in uscita a dicembre 2022 Come ogni mese, Netflix si prepara ad ampliare il proprio catalogo di titoli con Film e Serie TV tutti da scoprire. La stessa cosa anche su Prime Video e Disney Plus. La lista completa delle nuove ...Prima di lanciare ufficialmente “Don’t Look Up”, una commedia di fantasia su una cometa in rotta di collisione con la Terra, Netflix nel 2021 ha mostrato in anteprima il film in questione a un ristret ...