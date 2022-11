(Di martedì 29 novembre 2022)– “E’ un’altra battaglia vinta della quale siamo orgogliosi: lahaNOdi, rigettando la Valutazione di Impatto Ambientale. E questo grazie all’emendamento del Movimento 5 Stelle, a modifica della Legge regionale 27/98 sulla gestione dei rifiuti, che vieta l’instalne di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento”. Così in una nota il Gruppo M5S alla. “Una vittoria per i cittadini e per un territorio che già presenta forti criticità ambientali e il cui fabbisogno non necessita di un impianto di tale portata, tanto più se questo andrebbe ad impattare negativamente sugli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, con effetti devastanti ...

Il Faro online

Due giorni prima in commissione Ambiente e Lavori Pubblici ilsi spaccava. due senatori, ovvero ...seduta a Palazzo Madama il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli..."Oggi non ha vinto il, che ha fortemente avversato questa proposta di legge, ma i calabresi", conclude Tavernise. Il M5S esulta: "La Regione Lazio ha detto no all’inceneritore di Tarquinia" "E' molto facile fare gli ultra-liberisti con le vite degli altri, caro assessore Fioroni": così il capogruppo regionale del M5s Thomas De Luca rivolto all'assessore regionale allo Sviluppo Economico ...Sei anni dopo la loro abolizione da parte della giunta di centrosinistra di Debora Serracchiani, potrebbero tornare in Friuli le province. Il consiglio regionale di Trieste è l’unico in Italia ad aver ...