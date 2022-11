Calciomercato.com

AL WACKRAH (QATAR) " Lastecca clamorosamente, il tecniconon si accorge delle sofferenze tattiche della sua squadra, l'Australia vince di misura grazie alla rete di Duke e adesso sogna ad occhi aperti. Errori ...Jalelha parlato dopo la sconfitta contro l'Australia ai Mondiali 2022 in Qatar. Il CT dellasa di avere poche chance per qualificarsi agli ottavi di finale. I nordafricani, infatti, se la ... Tunisia, Kadri: 'Perso una partita decisiva. Con la Francia presseremo alto, il calcio non conosce miracoli' Nel finale di partita la pressione della Tunisia si fa sempre più insistente, ma sotto porta l'undici di Kadri manca di concretezza. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...Jalel Kadri, allenatore della Tunisia, ha parlato dopo la sconfitta subita per mano dell'Australia: “Il calcio non conosce miracoli, ma solo partite difficili e partite decisive. Oggi era una di quest ...