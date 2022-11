Frana Ischia | la testimonianza di Irina in lacrime | “Non si è capito nulla”

Leggi su anteprima24

"E' stata una questione di un secondo. Mio figlio gridava 'mamma scappa'. Poi non si èpiù".è una donna ucraina che vive a Casamicciola da circa venti anni. Della sua casa, in via quarta traversa San Felice, resta ben poco. I soccorritori stanno ancora scavando il fango ma tutte le masserizie e l'arredamento non sono utilizzabili. "Abbiamo sentito un rumore come il terremoto. Questione di secondi", aggiunge inla donna.