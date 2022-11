Cosa lega Libia e Yemen? Il ruolo predominante delle milizie

Leggi su formiche

(Di sabato 26 novembre 2022) In un report pubblicato in questo giorni da Ispi, “From Warlords to Statelords: Armed Groups and Power Trajectories in Libya and”, vengono messe a confronto le attività che i gruppi armati svolgono in. Due dossier apparentemente diversi, sebbene entrambi parte degli interessi di politica estera italiani (lasul Mediterraneo centrale, loaffacciato sul Corno d’Africa e parte della proiezione nel Mediterraneo allargato). Scenari entrambi pervasi da istituzioni deboli e contestate, in cui lehanno gradualmente portato le loro strategie di sopravvivenza, profitto e governance sotto l’ombrello dello Stato. I signori della guerra sono diventati i nuovi signori dello Stato. I gruppi armati controllano la maggior parteentrate ...