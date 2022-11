VIDEO Portogallo-Ghana 3-2 | Mondiali calcio | highlights e sintesi I lusitani vincono a fatica

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo lo 0-0, al termine di un match piuttosto scialbo, nella sfida tra Uruguay e Corea del Sud, il Gruppo H deidi2022 si riscatta con: finisce 3-2 (con i 5 gol tutti nella ripresa) per i, che conquistano i primi tre punti della rassegna iridata portandosi in testa alla classifica. Nella ripresa apre le marcature dal dischetto al 65? Cristiano Ronaldo, pareggia al 73? Ayew, poi ilallunga nello spazio di due giri di lancette con i gol di Joao Felix al 77? e di Leao al 79?. Ilaccorcia al minuto 89 con Bukari, ma non c’è più tempo:per 3-2.GLIDI3-2 IL GOL ...

Calciomercato.com

All'improvviso arriva il pareggio del Ghana! È il 73'. L'azione nasce da una punizione a centrocampo, palla in verticale per Kudus che s'inserisce bene e serve al centro dell'area di rigore Andre Ayew ...Di nuovo in vantaggio ilal 78'. Appena dopo i cambi, Bruno Fernandes ha servito Joao Felix con un delizioso filtrante. Felix, in posizione leggermente defilata, supera Ati - Zigi con un leggero pallonetto. È il ... Portogallo: CR7 se la ride facendo il ritratto a Pepe VIDEO Portogallo – Ghana highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la prima giornata del Gruppo H dei Mondiali. I lusitani si sono imposti con il risultato di 3-2, si è deciso tutto nella ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...