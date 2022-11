Sollevamento pesi | presidente Urso | “Il 2022 un anno straordinario”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildella Federstica Antoniotraccia un bilancio positivo delin un’intervista all’Italpress: “Ilè stato un, non solo per i risultati di Tokyo che sono stati l’apice della nostra attività, ma perché ha concluso un progetto iniziato dieci anni fa e che ha visto protagonisti ragazzi giovanissimi che avevano iniziato con noi questa avventura e che neltra Olimpiadi, Europei e altri campionati hregalato medaglie storiche all’Italia”. Dal 5 al 16 dicembre andrin scena i Mondiali a Bogotà, che valgono anche come qualificazione olimpica: “Andiamo in Colombia con la speranza che alcuni risultati potrebbero già essere interessanti in termini di qualificazione ...

Ottimo sesto posto per il cussino Lorenzo Di Camillo alle finali nazionali under 17 didisputate a Biella. L'atleta allenato dal tecnico Michele Venturella ha chiuso con un nuovo massimale di slancio fissato in 112 chili che lo ha portato a chiudere con il suo personal ... Sollevamento pesi: stessi risultati in meno tempo se ci si concentra sulla fase negativa Unio studio della Edith Cowan University (Australia) suggerisce di fare attenzione al momento in cui si abbassano i pesi. In palestra conviene ...Alle finali nazionali Under 17 a Biella il pesista etneo, Gabriele Messina del Kobra Kai, si è laureato campione italiano dominando nella 96 kg maschile con ...