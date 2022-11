Quali sono i libri più belli da regalare a Natale 2022 | tutti i generi | dai romanzi ai gialli

(Di martedì 22 novembre 2022) Fare i regali diè un piacere soprattutto quando si pensa a chi viene destinato. Deve essere un pensiero dolce e possibilmente personale, così da far sentire chi lo riceve speciale. La scelta non è sempre facile, ma un dono che trova quasi sempre consensi è un libro. Un bel giallo, un saggio, un testo di avventura, una storia d’amore… Insomma un libro che sia adatto a chi lo deve ricevere che potrà viaggiare con la fantasia attraverso la lettura, concedendosi qualche momento di svago nel corso della giornata. Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli Tra ipiù venduti in questo periodo c’è una vasta scelta. Tra gli altri “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli. È un best seller con il quale l’autore ha vinto il Premio Strega Giovani 2020 ed è la storia di due ragazzi costretti ad affrontare una settimana di Tso nel reparto di ...

