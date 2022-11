Ma cosa volete insegnare | l' ira della Meloni | cosa la fa impazzire

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Giorgianon si fa certo dare lezioni. E così nel corsoconferenza stampa per la presentazionemanovra, il premier non le ha mandate a dire sul fronte dello scontro per le Ong con la Francia. Nel colloquio con i giornalisti qualcuno ha parlato di una "lezione di diplomazia" da parte di Parigi. E così il premier ha messo subito le cose in chiaro: "Ho difeso gli interessinazione. C'è un approccio molto serio ma rispettoso degli interessi dell'Italia. Qualcuno mi devequal? Se è la difesa deli interessi dei cittadini non imparerò mai...". Poi ha rincarato la dose: "Il tono del governo è stato istituzionale. Questo è un governo che ha un mandato e lo porterà avanti. Non arriveranno le piaghe in Egitto. Quando si è ...