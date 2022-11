AEW | La Ring of Honor è adesso ufficialmente un sotto-brand | è finita l’indipendenza?

(Di sabato 19 novembre 2022) Quando Tony Khan ha acquisito laofera stato messo ben in chiaro ci come non si trattasse di un acquisto da parte della AEW ma del presidente e fondatore della AEW. Una sfumatura che serviva a mettere in chiaro come le due aziende rimanessero formalmente separate, seppur controllate dalla stessa persona. AEW presents ROH Finora sono stati organizzati alcuni Pay-Per-View, in attesa di uno show TV. Le cose sembrano siano in rapido cambiamento. La ROH ha in programma un Pay-Per-View Final Battle il 10 dicembre a Dallas, in Texas, e da quel momento in poi, secondo il Wrestling Observer, si chiamerà AEW Presents: ROH. Lo show del 10 dicembre a Dallas, che è il PPV ROH Final Battle, è pubblicizzato come AEW presents ROH, quindi utilizza il nome AEW proprio come la WWE utilizza WWE NXT. Una novità che magari non piacerà ai fan di ...

