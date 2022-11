Hockey pista | Mondiali 2022 | Argentina campione del mondo! Battuto il Portogallo 4-2 nella finalissima

00:04 Davvero un peccato perdere una medaglia Mondiale così. La nazionale azzurra è stata a 5 secondi dal chiudere il match nei tempi regolamentari, prima di subire il clamoroso pareggio transalpino. ...L'inerzia positiva degli avversari prosegue anche nella seconda frazione : a 22:15 infatti Carlo di Benedetto ancora su azione personale va a tu per tu con Gnata sorpassandolo dopo ripetute finte ...Ambrosio e soci provano a reagire, l'Argentina, trascinata dal suo pubblico, tiene. Pochi secondi alla fine, sudamericani in attacco: Alvarez con un prodigio si libera di Ipinazar allungando in area d ...Nell'ultimo incontro del primo appuntamento dell'Euro Hockey Tour la Svizzera ha battuto la Cechia con ... a Friborgo dove sarà ospitato il secondo appuntamento del torneo che vedrà scendere in pista ...