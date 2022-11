Luca Vezil si confessa e rivela i motivi dietro la rottura con Valentina Ferragni

Leggi anche > Diletta Leotta con Loris Karius, spuntano le foto: mano nella mano a Milano Dopo l'addio a, Valentina è più attiva che mai sui social e nella vita mondana. Viaggi, serate e ...e Valentina Ferragni si sono lasciati circa un mese fa, così come annunciato dalla sorella di Chiara tramite le sue Instagram Stories, dopo 9 anni di amore.e Valentina Ferragni, ...Dopo i numerosi rumors che lo vedevano già impegnato con un'altra donna, Luca Vezil ha deciso di rivelare i retroscena della rottura con Valentina Ferragni. Ecco cosa ha detto ...Un pacco per Valentina Ferragni. «Oggi pare essere il single's day, grazie sono entrata in questo cerchio anche io» dice la sorella della nota Chiara mentre apre il ...