(Di venerdì 4 novembre 2022) Bergamo. Era uno dei più attesi nel big match di giornata tra Atalanta e, ma Khvichaal Gewiss Stadium non potrà essere in campo. A mettere fuori gioco il classe 2001 è stata una lombalgia acuta, come comunicato dallo stesso club partenopeo in una nota ufficiale. Arrivato in estate dDinamo Batumi per 10 milioni di euro, il georgiano è stato uno dei più positivi nell’avvio di stagione dei partenopei con 10 gol e 8 assist. Seguono aggiornamenti

in casa Atalanta con i nerazzurri che sono costretti a fare a meno di Luis Muriel per la gara di sabato con il. 'Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante colombiano ...per l' Atalanta e per Gian Piero Gasperini . A poche ore dalla grande sfida di Serie A contro ilcapolista, i nerazzurri perdono per infortunio Luis Muriel che, dopo essersi fermato nell'... Tegola Napoli alla vigilia dell’Atalanta: Kvaratskhelia ko per infortunio Tegola per il Napoli, che nella trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta dovrà fare a meno di Kvaratskhelia "per episodio di lombalgia ...Brutte, bruttissime notizie per Luciano Spalletti e tutti i tifosi del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è costretto ai box a causa di una lombalgia acuta. Ad annunciarlo è il ...