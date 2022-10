Carceri | garante | 72 suicidi in 10 mesi | mai così tanti

(Di sabato 29 ottobre 2022) commenta Per quanto riguarda la situazione nelle, ilnazionale ha espresso la sua preoccupazione visto il numero, maielevato, di. Non è solo il numero delle vite ...

Leggi anche Giustizia, Nordio: "Certezza della pena non è solo in carcere", allarme suicidi: 59 da inizio anno, mai così tanti Alla luce di tale situazione, ilnazionale ricorda di ...Ilnazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma esprime ' grave preoccupazione per gli eventi di suicidio che continuano a verificarsi nelleitaliane. ...Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale "esprime grave preoccupazione per gli eventi di suicidio che continuano a verificarsi nelle carceri italiane. Non è solo ...Continua la strage silenziosa nelle carceri italiane. A Torino un detenuto si è tolto la vita nel penitenziario Lorusso e Cutugno, due giorni dopo essere stato arrestato per il furto di un paio di cuf ...