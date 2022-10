Meteo | Italia divisa | pioggia al nord e sole al centro - sud

Non solo: dopo Scipione arriverà l'anticiclone di Halloween con la 'Novembrata' che nei prossimi giorni porterà temperature fino a +6/+8°C sopra la media su quasi tutta l'. Questo il quadro ...Weekend e Ognissanti tra anticiclone e atlantico CondizioniinBen ritrovati cari amici del CentroItaliano! Anche questo inzio settimana ci troviamo in compagnia dell'alta pressione, mentre un debole flusso di correnti umide sta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina la sua omologa francese, Catherine Colonna. (ANSA) ...