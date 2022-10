Highlights e gol Roma-Betis 1-2 | Europa League 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di. All’Olimpico i giallorossi la sbloccano su rigore (concesso dal Var per un fallo di mano non chiarissimo) grazie a Dybala, Rodriguez piazza però il gol del pareggio. Secondo tempo combattuto, ma nel finale c’è il gol beffa di Luiz Henrique su disattenzione dei ragazzi di Mourinho. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

( GLIDI EUROPA LEAGUE ) Il tabellino della partita () leggi anche Juventus - Maccabi 3 - 1:della partita di Champions Sturm Graz (4 - 3 - 1 - 2) : Siebenhandl ...Luis Alberto prova il"olimpico" da calcio d'angolo, Jörg Siebenhandl sbaglia l'uscita ma per ...: Lazio - Feyenoord 4 - 2 Gli austriaci pressano in maniera aggressiva, Jusuf Gazibegovi ...Roma Betis highlights (LaPresse) Al suo posto Spinazzola e Zalewski passa a destra. Il polacco non delude, la squadra spinge e trova il gol al 34' su rigore per via di un tocco di mano in area. Dybala ...Il video con gli highlights e i gol di Roma-Betis 1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi la sbloccano su rigore (concesso dal Var per ...