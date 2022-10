"Serve la telefonata di Mattarella": per la poltrona più pesante si muove il Colle? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'uomo chiave del prossimo governo sarà all'Economia. Poltronissima su cui Giorgia Meloni, premier in pectore, vorrebbe piazzare un tecnico di peso. Un po' per salvaguardare gli equilibri politici della sua maggioranza, un po' per garantire autorevolezza interna (in continuità con Mario Draghi e Daniele Franco, il titolare uscente di via XX Settembre) e un po' per avere buoni agganci in Europa, tra Bruxelles e Francoforte. Secondo la Stampa, la leader di Fratelli d'Italia sembrerebbe sempre più convinta a puntare su Fabio Panetta, attualmente rappresentante italiano nel board della Banca centrale europea. Il ruolo e il lauto stipendio, suggerisce Dagospia, fanno sì che Panetta stia facendo resistenza al pressing romano. Ragion per cui la Meloni intenderebbe rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica per convincerlo a rientrare in Patria. Solo una chiamata di Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'uomo chiave del prossimo governo sarà all'Economia. Poltronissima su cui Giorgia Meloni, premier in pectore, vorrebbe piazzare un tecnico di peso. Un po' per salvaguardare gli equilibri politici della sua maggioranza, un po' per garantire autorevolezza interna (in continuità con Mario Draghi e Daniele Franco, il titolare uscente di via XX Settembre) e un po' per avere buoni agganci in Europa, tra Bruxelles e Francoforte. Secondo la Stampa, la leader di Fratelli d'Italia sembrerebbe sempre più convinta a puntare su Fabio Panetta, attualmente rappresentante italiano nel board della Banca centrale europea. Il ruolo e il lauto stipendio, suggerisce Dagospia, fanno sì che Panetta stia facendo resistenza al pressing romano. Ragion per cui la Meloni intenderebbe rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica per convincerlo a rientrare in Patria. Solo una chiamata di Sergio ...

