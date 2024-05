Ginnastica artistica - l’Italia vuole riempire il forziere agli Europei | D’Amat - Esposi -o, Iorio e Andreoli in pole nelle finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Gli2024 difemminile giungono alla penultima giornata: oggi pomeriggio (a partire dalle ore 16.25) andranno in scena le quattrodi specialità.ha tutte le carte in regola per togliersi enormi soddisfazioni di fronte al pubblico della Fiera di Rimini e rimpinguare il proprio bottino di mede dopo la doppietta di Manilato e Aliceo nell’all-around, alla vigilia dell’attesissima gara a squadre che domani pomeriggio chiuderà la rassegna continentale. Aliceo si presenterà alle parallele asimmetriche per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. La genovese vanta il miglior punteggio d’accredito, ottenuto eseguendo un esercizio di grandissimo impatto al termine delle ...