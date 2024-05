È Pioli l’uomo di De Laurentiis | non dogmatico e aziendalista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) Devuolecome allenatore del Napoli: esperto, non(Gazzetta) Scrive la Gazzetta dello Sport. Negli ultimi giorni, nella testa di Dec’è Stefanocome nome in pole position per la stagione della ricostruzione.è il prescelto, perché convince tutti all’interno della società. Ha esperienza in Italia e adesso anche a livello internazionale, sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori. È un vincente, perché due stagioni fa fu protagonista di una straordinaria rimonta ai danni dell’Inter che gli permise di festeggiare il suo primo scudetto da allenatore. E poi è “”, ...