Preghiera del mattino del 4 Maggio 2024 | Aiutami a sopportare le difficoltà

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre ... Continua a leggere>>

Madonna di Trevignano, nuovo raduno di fedeli. La veggente Gisella Cardia: «Vi voglio bene, siete la mia forza» - Dopo il dissequestro del Campo delle Rose, che ospita la teca con la statua della Madonna, riprendono gli incontri di preghiera. I fedeli anche sotto la pioggia hanno recitato il rosario e cantato ... Continua a leggere>>

Church pocket/10. Maggio, un mese della Madonna! - Nel medioevo fu pubblicato un Ufficio medievale, ossia le preghiere del mattino, in onore dei Sette Dolori di Maria, e qui il Sub tuum praesidium è la preghiera iniziale per ogni dolore. Attualmente ... Continua a leggere>>

Energie per la Chiesa La vita come un dono: "La formazione al servizio degli altri" - Oltre mille giovani animatori degli oratori di Perugia e Assisi si sono formati a "Stand By Me 2024" con momenti di preghiera, formazione e divertimento. Continua a leggere>>