Bagnoli - scontro tra De Luca e Manfredi su consulenze e fondi

Calenda, 'no a truppe in Ucraina, Europa trovi linea comune' - "Questo bisogna farlo bene - ha aggiunto - e non lo stiamo facendo bene, quindi facciamo prima bene il nostro dovere proprio per non arrivare a uno scontro diretto". Calenda auspica una "conferenza ... Continua a leggere>>

Napoli, 15enni accoltellati: il questore chiude l'Arenile di bagnoli per 30 giorni - Il questore di Napoli, su proposta del Commissariato bagnoli, ha disposto la chiusura per 30 giorni dell'Arenile, noto locale del quartiere bagnoli, dopo il ferimento di due 15enni avvenuto la sera de ... Continua a leggere>>

Arenile di bagnoli chiuso per 30 giorni dopo che due 15enni sono rimasti feriti - Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato bagnoli, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività del locale dove lo scorso 30 aprile due ragazzini furono accoltellati durante una ... Continua a leggere>>