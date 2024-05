Piscina fantasma - estinto il mutuo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Il crac di Genia e quellamai realizzata: così la comunità di San Giuliano ha speso 3 milioni e 437mila euro (più gli interessi) per un’opera rimasta solo sulla carta. Proprio a questa cifra ammonta ilacceso nel 2008 per la costruzione di un centro natatorio da parte dell’azienda municipalizzata che successivamente, travolta dai debiti, è stata dichiarata fallita senza aver dato seguito al progetto della. Ora il Comune di San Giuliano è riuscito a estinguere anticipatamente quel-fardello, rimasto in carico alla collettività, azzerando la quota di un milione e 838mila euro che restava da coprire. Un passaggio importante per una città che, pur a distanza di anni, continua a dover fare i conti con gli strascichi del fallimento di Genia. Adesso la costruzione di una nuova ...