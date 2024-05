(Di sabato 4 maggio 2024) Esploderà la primavera a, con tutto il suo rigoglio, con la terza edizione di “in“. Alla tradizionale giornata di sabato in questa speciale edizionerassegna primaverile si aggiunge anche la domenica: due giorni - il 18 e 19 maggio - che dalle 10 alle 19 ravviveranno il centro cittadino. L’obiettivo ancora una volta è rivestire di fiori il cuorecittà, facendo esporre vivaisti e fioristi del territorio, ma anche artigianato selezionato del mondo fioraio enatura, a cui si aggiungerà un messaggio di cultura e di solidarietà con la partecipazione di scuole, club e associazioni. La rassegna sarà concentrata quasi tutta in piazza Trento e Trieste (con uno spin off all’Arengario), dove oltre ai vivaisti e agli artigiani, ci saranno stand del Vespa club ...

monza in fiore raddoppia. Un fine settimana di eventi all’insegna della bellezza - Esploderà la primavera a monza, con tutto il suo rigoglio, con la terza edizione di “monza in fiore“. Alla tradizionale giornata di sabato in questa speciale edizione della rassegna primaverile si agg ... Continua a leggere>>

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino - RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Da oggi e fino al 25 maggio, a Toffia, a cura di 33 Officina creativa, torna lo Spring festival: è la terza edizione, ... Continua a leggere>>

Torna “monza in fiore”: più grande, in piazza Trento e Trieste, e in due giornate - Colori, profumi e soprattutto fiori. Sabato 18 e domenica 19 maggio torna per la terza volta “monza in Fiore”, la manifestazione organizzata da monza Reale e Marta Ferrari Event Strategist con il patr ... Continua a leggere>>