Italia-Corea del Sud oggi in tv - Mondiali hockey ghiaccio 2024 | orari - program -a, streaming

(Di sabato 4 maggio 2024), sabato 4 maggio, la Nazionalena disi giocherà il tutto per tutto per centrare la promozione in Top Division. NeiIIHF di Divisione I, gli azzurri affronteranno ladel Sud alla Sparkasse Arena di Bolzano e dovranno assolutamente imporsi contro gli asiatici, evitando i supplementari e confidando in altri riscontri favorevoli. La compagine tricolore deve sperare, infatti, che la Slovenia batta l’Ungheria, anche nell’extra-time o ai rigori, e la Romania si imponga contro il Giappone nei tempi regolamentari. Una situazione complicata frutto dell’amaro ko di ieri contro i magiari. Sulbolzanino è andato in scena un match molto tirato e l’overtime ha sorriso agli ungheresi. Nelle altre sfide previste ...

Alla vigilia dell’ultimo turno dei Mondiali di I divisione Gruppo A di Hockey su ghiaccio , in corso a Bolzano, l’Italia ha bisogno di alcuni incastri favorevoli per essere promossa assieme alla Slovenia. Nell’ultimo turno gli azzurri incontreranno la Corea del Sud, gli sloveni affronteranno ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, match valido per la quinta e ultima giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 . Contro gli asiatici il “Blue ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, match valido per la quinta e ultima giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024 . Contro gli asiatici il “Blue ... Continua a leggere>>

LIVE Italia-Corea del Sud, mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: azzurri, tutto in 60 minuti. Promozione o retrocessione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, match ... Continua a leggere>>

LIVE Italia-Ungheria 2-3, mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: i magiari si impongono all’overtime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di ... Continua a leggere>>

L'Italia perde con l'Ungheria all'overtime (2-3) ma ha ancora speranze di promozione - hockey SU GHIACCIO - Serve un tempo supplementare per decidere il match tra Italia e Ungheria: alla fine la spuntano gli ungheresi per 3-2, grazie al gol decisivo di Varga. L'Italia conquista un punto ... Continua a leggere>>