Leggende - storie o realtà della provincia di Arezzo

(Di sabato 4 maggio 2024) Da un’epoca antica risuonano le gesta di Lastico, il coraggioso coltivatore dei campiValdichiana, che con astuzia e audacia liberò la zona dal terrore di un gigantesco coccodrillo. Un’epica battaglia che segnò l’inizio di una leggenda tramandata nei secoli. Ma la storia non si ferma qui. Attraverso le valli e le foresteToscana, si intrecciano racconti che mescolanoe mito. Dante Alighieri stesso, ispirato dalla maestositàforesta Casentinese, diede vita alla sua Divina Commedia, mentredi streghe e mostri emergono dalle profonditàterra, come il misterioso lago degli Idoli e delle Fate. E non sono soloantiche a popolare questi luoghi. Nel cuore del Casentino, tra i sentieri ancora selvaggi, ho vissuto un incontro ...

La leggenda metropolitana della Sindrome di Lavandonia e del “Pokemon 731” - Ci segnalano i nostri contatti la leggenda metropolitana della Sindrome di Lavandonia e del “Pokemon 731”, entrambe legate alla città immaginaria di Lavandonia, presente nei primi due ... Continua a leggere>>

Vicino Lucca si trova il Ponte del Diavolo: sapevi perchè si chiama così - I ponti del diavolo sono ampiamente diffusi in Italia e in Europa. Spesso vengono chiamati così per via delle loro forme complesse, ritenute al di là della portata ingegneristica dell’epoca. Continua a leggere>>

La regista italo-belga alla ricerca delle antiche leggende barbaricine: arriva il docu-film ‘Domus de Janas’ - Un film documentario girato a Oliena e dintorni, con l’obiettivo di raccogliere e raccontare le leggende dimenticate ... Continua a leggere>>