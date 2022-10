Fedez e la sua lotta contro il tumore | La nuova rivelazione è agghiacciante (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel marzo 2022, dopo aver annunciato sui social di avere un problema di salute, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un tumore al pancreas A 32 anni è uno degli artisti più noti del panorama italiano. A volte al centro di polemiche per le sue esternazioni, per i suoi eccessi. Ma, certamente, quasi tutti, a prescindere dall’età e dai gusti musicali, conosciamo Fedez. Molto attivo sui social insieme alla moglie, l’influencer Chiara Ferragni, con cui forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo, conosciuti come i Ferragnez. Fedez (foto web)Il suo esordio nel mondo della musica è del 2007. Si è fatto conoscere per la sua musica, ma anche per la sua attività sui social e televisiva. Nel maggio del 2014 è stata ufficializzata la sua partecipazione tra i giudici del talent show X Factor insieme a ... Leggi su topicnews (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel marzo 2022, dopo aver annunciato sui social di avere un problema di salute, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per unal pancreas A 32 anni è uno degli artisti più noti del panorama italiano. A volte al centro di polemiche per le sue esternazioni, per i suoi eccessi. Ma, certamente, quasi tutti, a prescindere dall’età e dai gusti musicali, conosciamo. Molto attivo sui social insieme alla moglie, l’influencer Chiara Ferragni, con cui forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo, conosciuti come i Ferragnez.(foto web)Il suo esordio nel mondo della musica è del 2007. Si è fatto conoscere per la sua musica, ma anche per la sua attività sui social e televisiva. Nel maggio del 2014 è stata ufficializzata la sua partecipazione tra i giudici del talent show X Factor insieme a ...

davemik71 : @nonsensepigra @renatozer0 Credo di saperne forse più di te,ma la musica come la sua ha lasciato il posto ad aberra… - Frenk20483258 : @PBerizzi Avevate fedez il 1 maggio sul palco a rappresentare i lavoratori????un milionario che non ha lavorato un gi… - LibertyAnna : RT @SardiniaPost: La giovane cantante di #Carbonia ha lasciato l'Isola a 17 anni per fare l'artista di strada a Londra. E ora si è presenta… - Roberta65515857 : @ProgressistaIMB Ho appena letto del 'contributo' di cui godrà la holding di Fedez.....ora quanto valore può avere… - SardiniaPost : La giovane cantante di #Carbonia ha lasciato l'Isola a 17 anni per fare l'artista di strada a Londra. E ora si è pr… -