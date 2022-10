Guerra Russia-Ucraina, Mosca blocca la mozione Onu contro le annessioni ma la Cina si astiene. Gazprom: “Difficile riparare Nord Stream” (Di venerdì 30 settembre 2022) Putin: «La vittoria sarà nostra». La Casa Bianca: «Nostri militari in Europa pronti a ogni evenienza». Missili sui civili a Zaporizhzhia, almeno 30 morti Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 settembre 2022) Putin: «La vittoria sarà nostra». La Casa Bianca: «Nostri militari in Europa pronti a ogni evenienza». Missili sui civili a Zaporizhzhia, almeno 30 morti

