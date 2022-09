Calenda cita Pericle. Cioè un demagogo, guerrafondaio, adoratore dello stato (Di giovedì 29 settembre 2022) Non guardando la televisione non ho mai ascoltato Carlo Calenda. So di lui quello che ne scrivono i giornali ma siccome molte persone che conosco se ne sono invaghite ho deciso di approfondire, andando alla fonte: il suo profilo Twitter. Non ho dovuto leggere molto, nella bio ho subito trovato una citazione tremenda: “Un uomo che non si interessa dello stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile”. E’ una frase di Pericle, un demagogo, un guerrafondaio, un persecutore di dissidenti, un malversatore notevolissimo, un violatore di trattati, un deportatore di popolazioni. E’ una frase che fa immaginare un disprezzo quasi razzista verso diciotto milioni di astenuti (fra questi ci sono anch’io), uomini superflui per uno stato evidentemente considerato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Non guardando la televisione non ho mai ascoltato Carlo. So di lui quello che ne scrivono i giornali ma siccome molte persone che conosco se ne sono invaghite ho deciso di approfondire, andando alla fonte: il suo profilo Twitter. Non ho dovuto leggere molto, nella bio ho subito trovato unazione tremenda: “Un uomo che non si interessanoi non lo consideriamo innocuo, ma inutile”. E’ una frase di, un, un, un persecutore di dissidenti, un malversatore notevolissimo, un violatore di trattati, un deportatore di popolazioni. E’ una frase che fa immaginare un disprezzo quasi razzista verso diciotto milioni di astenuti (fra questi ci sono anch’io), uomini superflui per unoevidentemente considerato ...

MariaAl28960990 : @vecchiotrombone “Mi hanno sepolto, ma quello che non sapevano è che io sono un seme“. (Wangari Muta Maathai (Ihit… - josedal65 : @markdepa @CarloCalenda Non la pensiamo tutti così. Che competenze ha per giudicare quelle di Calenda oltre all’inv… - pitchbazil : ma calenda che cita il grande fratello siamo un paese di comici - MaurilioVitto : RT @ardigiorgio: Da giorni il pd nelle sue varie anime dice di essere pronto dopo il voto ad aprire a Conte e Calenda. Mai, mai, cita Matte… - PaolaBarbero9 : RT @ardigiorgio: Da giorni il pd nelle sue varie anime dice di essere pronto dopo il voto ad aprire a Conte e Calenda. Mai, mai, cita Matte… -