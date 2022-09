Allarme listeriosi alimentare: wurstel ritirati dal mercato e 3 morti in Italia. Cos’è la listeria e come prevenire la contaminazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) In Italia preoccupa l’aumento dei casi clinici di listeriosi alimentare. Che deriva da un batterio – la listeria monocytogenes – che sopravvive nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Il batterio contamina alcuni alimenti. come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionati. Ad oggi, ha provocato 3 morti e 61 ricoveri. Ad annunciarlo è un’informativa del Ministero della Salute che riferisce di aver individuato l’origine del focolaio. Ovvero un’azienda che produce wurstel di carne avicola commercializzata con differenti marchi. Il ministero ha riscontrato la presenza del ceppo di listeria ST 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Inpreoccupa l’aumento dei casi clinici di. Che deriva da un batterio – lamonocytogenes – che sopravvive nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Il batterio contamina alcuni alimenti., latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte e insaccati poco stagionati. Ad oggi, ha provocato 3e 61 ricoveri. Ad annunciarlo è un’informativa del Ministero della Salute che riferisce di aver individuato l’origine del focolaio. Ovvero un’azienda che producedi carne avicola commercializzata con differenti marchi. Il ministero ha riscontrato la presenza del ceppo diST 155 ina base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata ...

