Trionfo Meloni, esultano Orban e Le Pen: “Vittoria meritata”. Premier Borne: “Vigileremo sul rispetto dei diritti umani” (Di lunedì 26 settembre 2022) La Vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra ha avuto, ovviamente, una fortissima eco in tutto il mondo politico internazionale. “Congratulazioni, Vittoria meritata”. scrive su Facebook il Premier ungherese, Viktor Orban salutando la Vittoria della leader Giorgia Meloni con una foto dei due politici insieme. “Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino”, scrive in un tweet Jordan Bardella, eurodeputato del Ressemblement National e candidato alla presidenza del partito di Marine Le Pen. In un altro tweet, Marine Le Pen chiede inoltre ai francesi ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Ladi Fratelli d’Italia e del centrodestra ha avuto, ovviamente, una fortissima eco in tutto il mondo politico internazionale. “Congratulazioni,”. scrive su Facebook ilungherese, Viktorsalutando ladella leader Giorgiacon una foto dei due politici insieme. “Gli italiani hanno dato una lezione di umiltà all’Unione Europea che, per voce della signora Von Der Leyen, ha preteso di imporre il voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino”, scrive in un tweet Jordan Bardella, eurodeputato del Ressemblement National e candidato alla presidenza del partito di Marine Le Pen. In un altro tweet, Marine Le Pen chiede inoltre ai francesi ...

Agenzia_Italia : Rimonta del Movimento 5 stelle, che sfiora il 15%. Il Pd non cede, ma resta fermo poco sotto al 20% al Senato, ment… - TgLa7 : #ElezioniPolitiche2022: trionfo della Meloni, tonfo di Lega e Pd, rimonta dei Cinquestelle nel sud #maratonamentana - Agenzia_Italia : #ElezioniPolitiche2022 ??? ?? Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all'8,2% ?? - GigiAdinolfi : RT @Zerovirgola2: I galoppini di #Renzi che tifavano con lui per la caduta del #Conte II, come @SabrinaScampini che sosteneva che peggio di… - Efisio31251859 : RT @fdragoni: 'Vinta la battaglia elettorale, è già all’orizzonte la prossima: non farsi scippare la vittoria...' @jimmomo #ElezioniPoliti… -