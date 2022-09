Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: “Ho tanti followers perché ho fatto molta televisione”. E Cristina Quaranta le ride in faccia (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello non mancano i momenti di ironia. I concorrenti stanno facendo conoscenza e, tra un aneddoto e l’altro, c’è stato spazio anche per un po’ di sarcasmo. In particolare, all’udire un’affermazione di Antonella Fiordelisi, Cristina Quaranta le è scoppiata a ridere in faccia. perché? Le due stavano discutendo del loro numero di followers su Instagram (tema caro alle star odierne) e la showgirl ha chiesto alla schermitrice quanti ne avesse. “Poco più di un milione”, ha risposto Fiordelisi. Di fronte allo stupore di Cristina, ha poi aggiunto: “Beh sì anche perché io ho fatto moltissima televisione”. A queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella casa delnon mancano i momenti di ironia. I concorrenti stanno facendo conoscenza e, tra un aneddoto e l’altro, c’è stato spazio anche per un po’ di sarcasmo. In particolare, all’udire un’affermazione dile è scoppiata are in? Le due stavano discutendo del loro numero disu Instagram (tema caro alle star odierne) e la showgirl ha chiesto alla schermitrice quanti ne avesse. “Poco più di un milione”, ha risposto. Di fronte allo stupore di, ha poi aggiunto: “Beh sì ancheio homoltissima”. A queste ...

