Era scomparso da casa - lo trovano morto in un lavatoio | choc a San Severin - disposta l' autopsia

Era scomparso da casa, lo trovano morto in un lavatoio: choc a San Severino, disposta l'autopsia - Era scomparso da casa, lo trovano morto in un lavatoio: choc a San severino, disposta l'autopsia - SAN severino Era uscito di casa di prima mattina e non aveva fatto ritorno, allarmando i familiari. Purtroppo, è stato ritrovato senza vita. Tragedia a San severino nella giornata di ieri.

