Orientamento e meraviglia | la Sant’Anna corre in aiuto degli studenti più meritevoli

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 – ”Assecondate il vostro desiderio, cercate un modello di cui innamorarvi e abbiate il coraggio di mettervi nelle mani di qualcuno di cui vi fidate". Questo è il messaggio che più forte di tutti è risuonato ieri nell’aula magna della Scuoladurante il talk La generazione più informata nella storia dell’umanità . Il talk si colloca nella seconda giornata del campus MeMo (Merito e Mobilità Sociale), progetto della Scuoladedicato aglidelle classi quarteistituti superiori con rendimento scolastico o extrascolastico meritevole, con genitori che non hanno intrapreso percorsi universitari e, non necessariamente, contesti socio-economici con qualche difficoltà. Un Campus nel quale sono state fatte lezioni partecipate, esperienze laboratoriali, simulazioni di test per ...

