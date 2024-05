Benigno non si è fermato | foto modificata di Luxuria e tutti i commenti transfobici

(Di giovedì 9 maggio 2024) Francescosi è rivelato essere – purtroppo – recidivo e dopo la prima offesa transofoba nei confronti di Vladimirin cui l’ha chiamata al maschile, ha continuato a inveire pure fra idel post. Francescotocca il fondo con gli insultia Vladimirhttps://t.co/37dXM5BmB9 #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2024 Il primo attacco indiretto lo ha fatto condividendo sui suoi social unadi Vladimirdi proprietà del settimanale Chi e pubblicata nel 2019, in cui l’attore (o chi per lui) ha aggiunto una protuberanza dove in realtà non c’è. Laoriginale presa dal settimanale allora diretto da Alfonso Signorini è infatti questa: Francesco ...

