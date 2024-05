Fano - il pilota Luca Battistoni entra nella pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori

Ai comandi di droni con riflessi fulminei: a Fano la seconda prova di Coppa Italia - Ai comandi di droni con riflessi fulminei: a fano la seconda prova di Coppa Italia - fano - Hanno riflessi fulminei, gli stessi che sono richiesti ai comandi di un caccia. La velocità delle reazioni è forse l’aspetto più spettacolare e coinvolgente di ...

Podismo. Lucrezia vince sul Titano. Premio a Rita Pavone - Trail running a San Marino in memoria di Ayrton Senna. Vittorie per fano Corre L. Tonelli e premio per Rita Pavone di Pesaro, atleta di successo.

Quando Ayrton Senna conquistò Sassonia (e una donna) di Fano: nel 1978 il pilota arrivò alla "Pista del Mare" - fano In occasione del trentennale della morte di Ayrton Senna - celebrato nella giornata di ieri (1 maggio) - riproponiamo un nostro articolo del 3 maggio 2019 in cui si ...