Noto contradaiolo morto - due medici a giudizio Ammesse sette parti civili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Siena, 9 maggio 2024 – Tanti amici e una grande commozione nel Nicchio per l’addio a Simone Corbelli, nel 2020. A soli 49 anni erain una struttura sanitaria di riabilitazione nell’Aretino. I contradaioli avevano accompagnato il feretro fino alla Costarella per il saluto alla Piazza. La madre accanto alla bara con una foto del figlio ed una rosa rossa in mano. "E’ sempre stata presente in aula per seguire la vicenda giudiziaria. Posso solo dire che è soddisfatta dell’approfondimento dibattimentale che sembra serio e doveroso", osserva l’avvocato Alessandro Bonasera a cui la donna si è affidata dall’inizio dell’inchiesta aperta dalla procura per fare chiarezza sulla morte di Corbelli. Il gup Chiara Minerva ieri infatti ha rinviato aduedel policlinico Le Scotte, difesi dagli avvocati Vincenzo Bonomei e Riccardo ...