Due gol al 90 - Joselu ribalta il Bayern | delirio Rea - Ancelotti in finale di Champions

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si esce vivi dal Bernabeu. La legge del Real Madrid e di Carlocolpisce ancora: questa volta è il panchinaroa fare il miracolo, con una doppietta tra 88' e 91' cheil Banern Monaco, fin lì in vantaggio 1-0 e virtualmente qualificato, e regala ai Blancos l'ennesimadiLeague, la sesta per mister Carletto. Il prossimo 1 giugno il Real se la vedrà a Wembley di Londra contro la sorpresa Borussia Dortmund. Il 2-2 dell'andata in Baviera sembrava spianare la strada al Real, ma mai dire mai con i tedeschi. Gara equilibrata nei primi 45 minuti. Ritmo alto in particolare nella prima parte, con i padroni di casa a un passo dal gol sul palo colpito da Vinicius e poi con la successiva occasione per Rodrygo sventata da un miracolo di Neuer. Il...

