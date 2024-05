Inter - rinforzi in tre reparti della rosa di Inzaghi dal mercato – SI

(Di giovedì 9 maggio 2024) La dirigenza dell’già come e dove muoversi per migliorare ladi Simone. Alfredo Pedullà su Sportitalia ha chiarito la posizione del club nerazzurro. COLPI – Ilancora deve iniziare, ma già se ne parla. Per Simonec’è veramente poco da migliorare in, ma comunque qualcosa accadrà nei prossimi mesi. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono stati i primi colpi, non saranno gli unici molto probabilmente. L’ha vinto il tricolore, può però continuare e deve dare continuità al suo progetto. Quale occasione migliore quando le rivali ancora devono decidere i rispettivi allenatori e programmare l’a prossima stagione. Alfredo Pedullà dà gli ultimi aggiornamenti: «Se ci fossero le occasioni credo che su tre ruoli si ...

Il Sassuolo riesce a fermare per la seconda volta in stagione l’Inter. Al termina della sfida al Mapei Stadium ne parla Simone Inzaghi su Sky Sport 24. ANALISI – Dopo Sassuolo-Inter Simone Inzaghi dichiara: «Siamo partiti lenti, non abbiamo ...

“Nel futuro non si sa mai”: rinnovo Lautaro e Inzaghi, Zanetti non dà certezze | VIDEO CM.IT - “Nel futuro non si sa mai”: rinnovo Lautaro e inzaghi, Zanetti non dà certezze | VIDEO CM.IT - Presto ci sarà un confronto per rendere questa squadra più competitiva, anche se questa rosa ha dimostrato di esserlo già per come ha vinto questo campionato. Mister inzaghi sicuramente ha in mente ...

Inter, Ausilio: "Leao era nostro. Ecco che cosa manca per il rinnovo di Lautaro. Calha Sì in una telefonata" - Inter, Ausilio: "Leao era nostro. Ecco che cosa manca per il rinnovo di Lautaro. Calha Sì in una telefonata" - Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, si confessa in una lunga intervista rilasciata al giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, tra i temi, il mercato, i rinnovi di Lautaro, Barella e Inzag ...

TMW - Inter in pole per Gudmundsson, su di lui ci sono anche Napoli e Juventus: i dettagli - TMW - Inter in pole per Gudmundsson, su di lui ci sono anche Napoli e Juventus: i dettagli - Chiusi gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l'Inter continua a lavorare sottotraccia al mercato del prossimo anno concentrandosi principalmente su un ulteriore rinforzo offensivo da aggiunger ...