Giovane rapinata nella sala giochi | Giù la porta poi ha preso il coltello

AGI - Una Giovane di 23 anni è stata violentata e rapinata la notte scorsa in una zona poco distante dal centro di Trieste . L'episodio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto intorno alle 4 del mattino in una traversa di Viale D'Annunzio ...

