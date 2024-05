(Di giovedì 9 maggio 2024) Monte Argentario, 9 maggio 2024 –ilnautico più. Ieri mattina partecipatissima cerimonia in occasione dell’anniversario dei 60 anni dalla nascita dell’istituto tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano, ma anche dei 500 anni dell’arrivo di Giovanni Da Verrazzano nella Baia di New York. Il "Nautico", che prende il nome dal celebre navigatore, haieri mattina un sistema di navigazione all’avanguardia installato direttamente in uno dei suoi laboratori, di fronte a tutte le autorità civili e militari del promontorio. Il sistema "Full Mission Bridge Mistral 4000", realizzato dall’azienda 5Ks di Genova, è dotato di nove schermi da 55 pollici e una plancia reale con strumenti di manovra all’avanguardia, che simulano realmente il movimento di una ...

Inaugurato al ’Nautico’ il maxi simulatore per imparare a pilotare. E’ il più grande d’Italia - Inaugurato al ’Nautico’ il maxi simulatore per imparare a pilotare. E’ il più grande d’Italia - Monte Argentario, 9 maggio 2024 – Inaugurato il simulatore nautico più grande d’Italia. Ieri mattina partecipatissima cerimonia in occasione dell’anniversario dei 60 anni dalla nascita dell’istituto ...

Che succederebbe se cadessimo in un buco nero Ecco le video-simulazioni della NASA - Che succederebbe se cadessimo in un buco nero Ecco le video-simulazioni della NASA - Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se foste così sfortunati da cadere in un buco nero La NASA ha la risposta che fa per voi, e per renderla fruibile al massimo l’ha trasformata in un paio di vide ...

Grande successo per gli Asti Rescue Game 2024: vince la Croce Bianca di Fossano - grande successo per gli Asti Rescue Game 2024: vince la Croce Bianca di Fossano - Numeri da capogiro per questo Asti Rescue Game: 61 simulatori, 27 giudici, 24 logisti, 29 supporter, 588 voci di valutazione sanitaria e non, 8 prove e ...