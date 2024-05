Tuttosport – Risultato impensabile Sul rigore ho avuto timore…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-08 23:46:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: BRUGES (Belgio) – “Due anni in questa competizione e due finali: straordinario. La maledizione dei pali ci perseguita, menomale che con Beltran abbiamo segnato il. Dentro una bolgia incredibile e contro una squadra forte: bravi ai miei ragazzi“. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo l’1-1 a Bruges, valso la qualificazione, per la seconda volta consecutiva dopo il ko dello scorso anno con il West Ham, all’ultimo atto della Conference League: “Quando sono arrivato a Firenze, parlando con i tifosi, ho detto che avrei fatto di tutto per andare nelle coppe che non ho mai affrontato da giocatore. Non conoscevo l’Europa, devo dire che è un percorso fantastico e ...