I programmi in tv oggi - 9 maggio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Su Rai Uno Leverkusen, – Roma, su Rai Due Eurovision songs. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Storia di mia moglie. Anni Venti. Il capitano di lungo corso Jakob Storr ha il controllo totale della propria nave, ma non della propria vita. In particolare a sfuggirgli è sua moglie Lizzy, una donna francese ...