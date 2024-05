Champions | Real Madrid al fotofinish batte il Bayern 2-1 E va in finale col Borussia

I blancos si impongono in rimonta grazie ad una doppietta di Joselu. Madrid (SPAGNA) - Con una rimonta da urlo a cavallo del novantesimo il Real Madrid ribalta il Bayern Monaco e stacca il pass per la finale di Champions League con il Borussia ...

Dortmund vs Real Madrid - Dortmund vs real Madrid - Chi giocherà la finale di champions League Il Borussia Dortmund ha conquistato il suo posto in finale con una vittoria complessiva di 2-0 contro Paris Saint-Germain. La squadra tedesca affronterà i ...

Joselu da favola: due anni fa a Parigi seguiva il Real Madrid da tifoso - Joselu da favola: due anni fa a Parigi seguiva il real Madrid da tifoso - Joselu è stato il grande protagonista del ritorno della semifinale di champions League tra real Madrid e Bayern Monaco 2-1. Con una doppietta da subentrante ha mandato i Blancos in finale a Wembley ...

CHAMPIONS - I giocatori del Real al Bernabeu con la maglia "A por la 15" - champions - I giocatori del real al Bernabeu con la maglia "A por la 15" - I giocatori del real Madrid hanno festeggiato la raggiunta finale di champions League indossando sul prato del Bernabeu una maglietta con la scritta 'a por la 15', ovvero 'per (vincere) la 15', dopo a ...