Resti di un vasto insediamento agricolo di 7 000 anni trovati in un enorme vuoto in Serbia

Russia, Vladimir Putin ha prestato giuramento per il quinto mandato presidenziale - Russia, Vladimir Putin ha prestato giuramento per il quinto mandato presidenziale - La cerimonia di insediamento di Vladimir Putin per il quinto mandato Vladimir Putin ha prestato giuramento oggi, 7 maggio, durante la cerimonia tenutasi al Palazzo del Cremlino e ha iniziato ...

Xi Jinping in Serbia e in Ungheria, i motivi dietro il viaggio del leader cinese - Xi Jinping in serbia e in Ungheria, i motivi dietro il viaggio del leader cinese - Il presidente della Cina è atteso nelle prossime ore in serbia, dove dialogherà con il presidente serbo Vucic sugli accordi bilaterali tra i due Paesi. La visita di Stato di Xi Jinping si svolge nell' ...

Russia: primo insediamento Putin dopo invasione Ucraina, presenti i rappresentanti di 6 Paesi Ue - Russia: primo insediamento Putin dopo invasione Ucraina, presenti i rappresentanti di 6 Paesi Ue - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato la presenza di oltre 2mila persone alla cerimonia di insediamento di Vladimir Putin. Grandi assenti i leader occidentali: presenti, oltre all'amba ...