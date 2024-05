ALESSANDRO CELANI è fuori con ANIMA VITA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024)è uscito il 2 maggio con “”, il disco d’esordio che contiene una raccolta di 10 canzoni originali, nate assecondando il ritmo dei pensieri, alla ricerca di un nuovo modo di entrare in contatto con i propri sentimenti. Andiamo a conoscere la tracklist e la track by track. Il 2 maggio è uscito “” diil 2 maggio 2024 “”, il disco d’esordio di. Si tratta di una raccolta di 10 canzoni originali, nati assecondando il ritmo dei pensieri, alla ricerca di un nuovo modo di entrare in contatto con i propri sentimenti. “” è il suo primo ...