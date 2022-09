Chelsea Chalobah, futuro incerto: un club italiano ci prova per gennaio (Di lunedì 26 settembre 2022) futuro incerto per Chalobah con la maglia del Chelsea, lo scarsi utilizzo in questa prima parte di stagione potrebbero costringerlo a cambiare aria futuro incerto per Chalobah con la maglia del Chelsea, lo scarsi utilizzo in questa prima parte di stagione potrebbero costringerlo a cambiare aria. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, a gennaio potrebbe pensarci la Roma visto che José Mourinho ne ha apprezza la duttilità siccome può giocare in difesa e a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022)percon la maglia del, lo scarsi utilizzo in questa prima parte di stagione potrebbero costringerlo a cambiare ariapercon la maglia del, lo scarsi utilizzo in questa prima parte di stagione potrebbero costringerlo a cambiare aria. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, apotrebbe pensarci la Roma visto che José Mourinho ne ha apprezza la duttilità siccome può giocare in difesa e a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

