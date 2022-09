Prime proiezioni Swg | Lega potrebbe essere sotto il 9 o il 10%

TgLa7 : Lega sotto il 10%, dato particolarmente basso che si discosta dalle forbici del trend poll. Di conseguenza anche tu… - DocDM84 : RT @DiegoFusaro: Il primo dato che emerge nettamente dalle prime proiezioni riguardanti il voto avvenuto è che gli italiani non vogliono pi… - MichelaGanz : RT @DiegoFusaro: Il primo dato che emerge nettamente dalle prime proiezioni riguardanti il voto avvenuto è che gli italiani non vogliono pi… - valerionicastro : Vabbè, aspettiamo almeno le prime proiezioni basate sui dati reali, però. - Bera49164308 : RT @blanchewitch17: #VelenoQB - indipendenza vicina per la #Lpr: le commissioni elettorali pubblicano le prime proiezioni sul referendum d'… -

" Puntavo al 18%, superare il Pd sarebbe stato divertente ", aveva affermato Rocco, quando ledavano ancora i 5s vicini ai dem. In realtà quella soglia non sarebbe stata nemmeno ...Entrando nel vivo del Festival, seguono alcune anticipazioni sul programma dellecon i principali titoli scelti tra i 22 film in concorso su 492 iscrizioni, fra cui 5visioni ...C'era una volta la Sinistra. Male la Lega , che lotta per superare la soglia del dieci percento : secondo la prima proiezione di Swg sarebbe addirittura all'8,4. Per quasi tutti, invece, Silvio Berlus ...Squadra che vince non si cambia, lo stesso forse vale anche per i progetti e le iniziative. Almeno questa è la linea che ha sposato il Comune di Melzo che ha presentato la terza edizione della rassegn ...