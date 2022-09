LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Sofia Raffaeli a caccia di nuovi ori nelle Finali di Specialità

(Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAvince l’oro al cerchio –trionfa con la palla Buonasera e benvenuti alladelledideidi. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) vanno in scena gli atti conclusivi con il nastro e con le clavette, si assegnano le medaglie sui singoli attrezzi prima di lanciarsi verso l’attesissimo concorso generale individuale in programma sabato (è l’unica prova presente anche alle Olimpiadi). Dopo le magie tra cerchio e palla nella giornata di ieri, l’Italia vuole sognare in grande.ha ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Finali di Specialità Raffaeli e Baldassarri vogliono esserci -… -

... lo spettacolo serale SET in SCENA, con l'artista Neri MarcorèBand. Molti gli ambassador che ... presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex campionessa diritmica Angelika Savrayuk. L'...21:38 Questa rassegna iridata è iniziata al meglio per l'Italia, ma attenzione perchè si preannuncia una settimana lunga e piena di soddisfazioni. 21:36 Questo il podio della finale al cerchio:Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa serata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:39 Quelle di oggi sono r ...