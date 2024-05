Resiliente - verde e accessibil - ecco l?ospedale del futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Sostenibile,e, con un ruolo all?interno del territorio, con un?infrastruttura solida e flessibile, con un ambiente salubre e che soddisfi aspetti economici e sociali. È l?ospedale deldisegnato all?interno di un documento presentato al Forum CompraBuygreen, in corso a Roma in questi giorni, da Stefano Capolongo direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Si tratta di un documento tecnico, in linea con le raccomandazioni progettuali dell?Oms per i nuovi ospedali, strutturato come un contributo per guidare i progettisti e i pianificatori di infrastrutture sanitarie su come migliorare la sicurezza, il comfort e l’efficienza nei nuovi progetti ospedalieri in tutta la regione europea ...