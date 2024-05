Cisterna Truffa un anziano fingendosi il figlio - individuato e denunciato

Barometro delle guerre: Blinken visita a sorpresa l'Ucraina, rimpasto di governo per Putin che va da Xi. Allarme Usa: "Israele pronto per ... - Sebbene non siano state riportate vittime, nove vagoni sono deragliati e due carri cisterna sono ... Dyumin si occuperà di questioni relative all'industria della Difesa, dello sport e all'attività del ...

Pedalando in Langhe Monferrato e Roero - ... consentirà di osservare il trasformarsi della natura e l'evolversi delle attività degli abitanti ... Tigliole e Cisterna d'Asti, zona di produzione del Terre Alfieri DOCG. Si passerà attraverso alcuni ...